В Ярославле ищут водителя, сбившего женщину на переходе

ВОРОНЕЖ, 12 фев – РИА Новости. Полиция в Ярославле продолжает поиски неизвестного водителя автомобиля Lada Granta, который, когда сменился сигнал светофора, не дождался, пока женщина перейдет улицу, и сбил ее, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Марина Кокуева.
Полиция начала проверку по факту инцидента. Согласно ее данным, он произошел около 9.00 мск 7 февраля на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе.
"Поиски водителя продолжаются. Мы по-прежнему просим откликнуться всех, кто может помочь в этой ситуации и предоставить какую-то информацию. Устанавливается личность водителя, все обстоятельства произошедшего", — сказала Кокуева.
По данным полиции, женщину сбила Lada Granta, предположительно, серебристого цвета. Пострадавшая была госпитализирована с травмой ноги.