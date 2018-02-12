В Ярославле ищут водителя, сбившего женщину на переходе

ВОРОНЕЖ, 12 фев – РИА Новости. Полиция в Ярославле продолжает поиски неизвестного водителя автомобиля Lada Granta, который, когда сменился сигнал светофора, не дождался, пока женщина перейдет улицу, и сбил ее, сообщила в понедельник РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Марина Кокуева.

Запись происшествия появилась на канале youtube 9 февраля и к настоящему моменту набрала более 450 тысяч просмотров. На записи видно, как женщина переходит дорогу, пока для машин горит красный свет, но, поскользнувшись, падает. Занимавший среднюю полосу автомобиль, как только для водителей загорается зеленый, начинает движение и задевает еще не поднявшуюся женщину. Очевидцы случившегося не торопились помочь пострадавшей. Стоявшие на светофоре автомобили объехали ее, прохожие подошли и помогли подняться лишь спустя некоторое время.

Полиция начала проверку по факту инцидента. Согласно ее данным, он произошел около 9.00 мск 7 февраля на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе.

"Поиски водителя продолжаются. Мы по-прежнему просим откликнуться всех, кто может помочь в этой ситуации и предоставить какую-то информацию. Устанавливается личность водителя, все обстоятельства произошедшего", — сказала Кокуева.

По данным полиции, женщину сбила Lada Granta, предположительно, серебристого цвета. Пострадавшая была госпитализирована с травмой ноги.