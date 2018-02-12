Обломки разбившегося в Подмосковье Ан-148 разлетелись на 30 гектаров

Вертолет МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 12 февраля 2018 года

Вертолет МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 12 февраля 2018 года

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Обломки разбившегося в Подмосковье пассажирского самолета Ан-148 разлетелись на площади более 30 гектар, сообщил первый заместитель начальника Национального центра в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский.

"Площадь разлета обломков воздушного судна составила более 30 гектар", — сказал он в ходе селекторного совещания МЧС.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей. В Оренбургской области 12 февраля объявлен днем траура.