В Баку подтвердили гибель гражданина Азербайджана при крушении Ан-148

Вертолет МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 12 февраля 2018 года

Вертолет МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 12 февраля 2018 года

БАКУ, 12 фев — РИА Новости. МИД Азербайджана подтвердил, что гражданин республики был среди пассажиров разбившегося самолета Ан-148 в Подмосковье.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Это уроженец Евлахского района Азербайджана, гражданин нашей страны Гахраманов Намик Инаят оглу", — сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении Ан-148. "С чувством глубокой скорби воспринял трагическую весть о крушении самолета Ан-148 в Московской области, унесшем жизни многих людей", — приводит текст соболезнования пресс-служба главы государства.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.