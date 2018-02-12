В Баку подтвердили гибель гражданина Азербайджана при крушении Ан-148

БАКУ, 12 фев — РИА Новости. МИД Азербайджана подтвердил, что гражданин республики был среди пассажиров разбившегося самолета Ан-148 в Подмосковье.
"Это уроженец Евлахского района Азербайджана, гражданин нашей страны Гахраманов Намик Инаят оглу", — сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении Ан-148. "С чувством глубокой скорби воспринял трагическую весть о крушении самолета Ан-148 в Московской области, унесшем жизни многих людей", — приводит текст соболезнования пресс-служба главы государства.
Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.