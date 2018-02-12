В Москве иномарка пробила ограждение на набережной и упала в реку

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Автомобиль KIA пробил ограждение на Андроньевской набережной в Москве и упал в реку, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Автомобиль KIA пробил ограждение и упал в реку Яуза. Пострадавшие устанавливаются", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ожидается прибытие водолазов.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт падения автомобиля в реку около 7.50 мск. О пострадавших или погибших в Госавтоинспекции не сообщили, отметив, что на месте работают их сотрудники.