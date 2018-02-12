ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. "Почта России" начала внутреннюю проверку по факту инцидента на станции в Приамурье, где две сотрудницы, разгружая почту из вагона, из-за нехватки времени кидали её на перрон.

В местных соцсетях и мессенджерах ранее распространили видео, снятое, предположительно, на станции Тыгды Амурской области. На нем видно, как две женщины, разгружая почтовые отправления, часть из них кидают на перрон.

"Причиной инцидента стало опоздание поезда почти на час, из-за чего время, отведенное на разгрузку и погрузку более 200 почтовых отправлений, было сокращено с 35 минут до 5 минут. Вынужденные спешить, сотрудники Тыгдинского участка обработки и обмена почтовых отправлений допустили нарушения при организации почтового обмена", — сообщила РИА Новости руководитель направления корпоративных коммуникаций на Дальнем Востоке ФГУП "Почта России" Елена Рыжкова.

По ее словам, по факту нарушения процедуры обмена проводится внутренняя проверка. Со всем персоналом пройдут дополнительные инструктажи по технике безопасности и правилам почтового обмена.