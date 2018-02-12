РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Стало известно о гибели депутата горсовета Норильска в катастрофе Ан-148

Сюжет:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (143)
06:0312.02.2018
(обновлено: 07:33 12.02.2018)
018208
© Фото : МЧС РоссииСпасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© Фото : МЧС России

КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. Депутат горсовета Норильска и глава агентства по развитию города Сергея Панченко погиб в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье, сообщили РИА новости в мэрии Норильска.

Крушение пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье
© REUTERS / Maxim ShemetovСпасатели работают на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Обломки обнаружили в Раменском районе Московской области.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Maxim Shemetov
Спасатели работают на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Обломки обнаружили в Раменском районе Московской области.
© REUTERS / StringerОбломки разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Stringer
Обломки разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.
© REUTERS / Maxim ShemetovСпасатели ищут черные ящики на месте катастрофы.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Maxim Shemetov
Спасатели ищут черные ящики на месте катастрофы.
© REUTERS / StringerЧасти фюзеляжа разбившегося самолета разбросаны на значительной территории.На месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Stringer
Части фюзеляжа разбившегося самолета разбросаны на значительной территории.
© REUTERS / Maxim ShemetovНа месте работают семь бригад Центра медицины катастроф.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Maxim Shemetov
На месте работают семь бригад Центра медицины катастроф.
© REUTERS / StringerОбломки разбросаны по полю недалеко от деревни Степановское.Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Stringer
Обломки разбросаны по полю недалеко от деревни Степановское.
© REUTERS / Maxim ShemetovНа месте крушения работают сотрудники полиции, МЧС и Центра медицины катастроф.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Maxim Shemetov
На месте крушения работают сотрудники полиции, МЧС и Центра медицины катастроф.
© AP Photo / Life.ruПрезидент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования родственникам и друзьям погибших.Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© AP Photo / Life.ru
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования родственникам и друзьям погибших.
© REUTERS / Maxim ShemetovВсе находившиеся на борту люди погибли. На данный момент спасатели обнаружили останки двух тел.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Maxim Shemetov
Все находившиеся на борту люди погибли. На данный момент спасатели обнаружили останки двух тел.
© Фото : МЧС РоссииСледователи проверят все возможные версии крушения, в том числе погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© Фото : МЧС России
Следователи проверят все возможные версии крушения, в том числе погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкМЧС России опубликовало список 71 погибшего.Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 11 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
МЧС России опубликовало список 71 погибшего.
© Фото : МЧС РоссииНа место крушения прибыла техника для расчистки территории.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© Фото : МЧС России
На место крушения прибыла техника для расчистки территории.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкПоисковые работы будут продолжаться круглосуточно.Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 11 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Поисковые работы будут продолжаться круглосуточно.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкВ Оренбургской области 12 февраля объявили днем траура.Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 11 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
В Оренбургской области 12 февраля объявили днем траура.
/
"Сергей Николаевич погиб в авиакатастрофе Ан-148. Он был депутатом горсовета и главой некоммерческой организации "Агентство развития Норильска". Его супруга вылетела в Москву", — сказал собеседник агентства.

Пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

Читайте подробности о крушении Ан-148 в Подмосковье в онлайн-репортаже РИА Новости >>

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Близкие пассажиров разбившегося Ан-148 собрались в аэропорту Орска
Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена