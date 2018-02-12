Стало известно о гибели депутата горсовета Норильска в катастрофе Ан-148

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. Депутат горсовета Норильска и глава агентства по развитию города Сергея Панченко погиб в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье, сообщили РИА новости в мэрии Норильска.

"Сергей Николаевич погиб в авиакатастрофе Ан-148. Он был депутатом горсовета и главой некоммерческой организации "Агентство развития Норильска". Его супруга вылетела в Москву", — сказал собеседник агентства.

Пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение днем в воскресенье в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское (около 35 км от аэропорта "Домодедово").

По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

Читайте подробности о крушении Ан-148 в Подмосковье в онлайн-репортаже РИА Новости >>



