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Происшествия

На месте крушения Ан-148 нашли яму глубиной полтора метра

Сюжет:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (140)
04:4512.02.2018
(обновлено: 04:49 12.02.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкСотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 11 февраля 2018Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 11 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Яма размером семь на четыре метра и глубиной полтора метра была обнаружена в месте падения самолета под Москвой, сообщается на сайте МЧС России.

Крушение пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье
© REUTERS / Maxim ShemetovСпасатели работают на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Обломки обнаружили в Раменском районе Московской области.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Maxim Shemetov
Спасатели работают на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". Обломки обнаружили в Раменском районе Московской области.
© REUTERS / StringerОбломки разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Stringer
Обломки разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.
© REUTERS / Maxim ShemetovСпасатели ищут черные ящики на месте катастрофы.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Maxim Shemetov
Спасатели ищут черные ящики на месте катастрофы.
© REUTERS / StringerЧасти фюзеляжа разбившегося самолета разбросаны на значительной территории.На месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Stringer
Части фюзеляжа разбившегося самолета разбросаны на значительной территории.
© REUTERS / Maxim ShemetovНа месте работают семь бригад Центра медицины катастроф.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Maxim Shemetov
На месте работают семь бригад Центра медицины катастроф.
© REUTERS / StringerОбломки разбросаны по полю недалеко от деревни Степановское.Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Stringer
Обломки разбросаны по полю недалеко от деревни Степановское.
© REUTERS / Maxim ShemetovНа месте крушения работают сотрудники полиции, МЧС и Центра медицины катастроф.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Maxim Shemetov
На месте крушения работают сотрудники полиции, МЧС и Центра медицины катастроф.
© AP Photo / Life.ruПрезидент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования родственникам и друзьям погибших.Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© AP Photo / Life.ru
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин выразили соболезнования родственникам и друзьям погибших.
© REUTERS / Maxim ShemetovВсе находившиеся на борту люди погибли. На данный момент спасатели обнаружили останки двух тел.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© REUTERS / Maxim Shemetov
Все находившиеся на борту люди погибли. На данный момент спасатели обнаружили останки двух тел.
© Фото : МЧС РоссииСледователи проверят все возможные версии крушения, в том числе погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© Фото : МЧС России
Следователи проверят все возможные версии крушения, в том числе погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкМЧС России опубликовало список 71 погибшего.Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 11 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МЧС России опубликовало список 71 погибшего.
© Фото : МЧС РоссииНа место крушения прибыла техника для расчистки территории.Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018
© Фото : МЧС России
На место крушения прибыла техника для расчистки территории.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкПоисковые работы будут продолжаться круглосуточно.Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 11 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Поисковые работы будут продолжаться круглосуточно.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФПерейти в фотобанкВ Оренбургской области 12 февраля объявили днем траура.Сотрудники МЧС России в Раменском районе Московской области, где потерпел крушение самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск. 11 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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В Оренбургской области 12 февраля объявили днем траура.
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Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли.

"На месте крушения мы обнаружили яму примерно семь на четыре метра и глубиной в полтора метра с обломками, были найдены куски обшивки и фрагменты тел погибших", — приводятся в сообщении слова начальника караула 127-й поисково-спасательной части Алексея Беседина, который первым оказался на месте крушения.

Он рассказал, что добраться до места падения самолета было непросто. Спасателям пришлось идти пешком, так как пожарные машины бы просто не проехали, увязнув в сугробах.

"Шли где-то метров 600-700 по полю, в некоторых местах снега было по пояс, подъехать было невозможно. Был сильный ветер и шел мокрый снег", — рассказал Беседин.

Он с коллегами бросился искал выживших и организовывал спасательную операцию, сообщает МЧС. Были сразу же найдены мелкие фрагменты фюзеляжа, которые разбросало в радиусе километра.

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Близкие пассажиров разбившегося Ан-148 собрались в аэропорту Орска
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