На Камчатке объявили лавинную опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 фев — РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок в связи с подошедшим к берегам полуострова циклоном.

Мощный атмосферный вихрь обрушился на юг Камчатки в понедельник и принёс на полуостров сильные снег и ветер. В Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах. В море у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение.

"С полуночи 13 февраля (15.00 мск 12 февраля) по 15 февраля включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Соболевского, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", — говорится в сообщении.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, выполняющим работы в горах, принять меры лавинной безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от мероприятий в горах в этот период, сообщает центр.