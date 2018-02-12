Осмотр места падения Ан-148 займет несколько суток

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

Спасатели на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Осмотр места крушения самолета Ан-148 под Москвой займет несколько суток, будет продолжаться непрерывно, сообщает в ночь на понедельник Следственный комитет России.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин провел на месте крушения совещание и поручил в первоочередном порядке провести тщательный осмотр этого места с применением криминалистической техники.

"По его словам, именно сейчас, не теряя ни минуты, крайне важно тщательнейшим образом все это исследовать, изымая и фиксируя все следы. Учитывая обширную территорию, которую предстоит осмотреть, это, конечно, займет не одни сутки, но работа будет продолжаться в непрерывном режиме, пока не будет полностью завершен осмотр", — говорится в сообщении.

Сейчас в осмотре задействованы около 100 следователей и криминалистов центрального аппарата СК и Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.