В Ставрополе Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку

На месте ДТП с участием машины Mercedes и маршрутной пассажирской Газели в Ставрополе. 11 февраля 2018

На месте ДТП с участием машины Mercedes и маршрутной пассажирской Газели в Ставрополе. 11 февраля 2018

НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. Девять человек получили травмы в результате аварии с участием машины Mercedes и маршрутной пассажирской "Газели" в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого УГИБДД.

"Около 17.25 мск в воскресенье на Михайловском шоссе в Ставрополе произошло столкновение автомобиля Mercedes и пассажирской "Газели", следовавшей по маршруту Ставрополь-Пелагиада. В результате аварии пострадали девять человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди пострадавших оказались оба водителя, а также семь пассажиров маршрутки. Все они доставлены в больницу.

"По предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителем иномарки на полосу встречного движения", — отметили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится расследование.