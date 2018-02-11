Опознание тел погибших при крушении Ан-148 пройдет в Москве

Спасатели в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

Спасатели в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Опознание тел погибших при крушении самолёта в Раменском районе Подмосковья пройдет в Московском бюро экспертизы, сообщил в воскресенье РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"В связи с трагедией в Раменском районе Москва активно помогает своим подмосковным коллегам. Сформирована группа социальных работников и психологов, которые работают с родственниками погибших. Процесс опознания тел погибших и судебной экспертизы будет проводиться в Московском бюро экспертизы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "это то, что делает Москва, чтобы помочь своим коллегам из Московской области".

Читайте подробности о крушении Ан-148 в Подмосковье в онлайн-репортаже РИА Новости >>



