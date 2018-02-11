СМИ опубликовали полный список пассажиров упавшего Ан-148

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Портал Урал56.Ру опубликовал на своей странице в Instagram полный список пассажиров самолета Ан-148, разбившегося в Раменском районе.
"Списки пассажиров рейса, которые были зарегистрированы. Неизвестно, все ли они находились в самолете", — сообщает СМИ.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" упал спустя несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". Обломки нашли неподалеку от деревни Степановское. На борту находился 71 человек, все они погибли.
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