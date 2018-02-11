СМИ опубликовали полный список пассажиров упавшего Ан-148

На месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

На месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Портал Урал56.Ру опубликовал на своей странице в Instagram полный список пассажиров самолета Ан-148, разбившегося в Раменском районе.

"Списки пассажиров рейса, которые были зарегистрированы. Неизвестно, все ли они находились в самолете", — сообщает СМИ.

Публикация от Интернет-портал Урал56.Ру (@ural56ru) Фев 11, 2018 в 6:39 PST

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" упал спустя несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". Обломки нашли неподалеку от деревни Степановское. На борту находился 71 человек, все они погибли.