Пострадавшую при ЧП в пермской школе учительницу выписывают из больницы

ПЕРМЬ, 11 фев — РИА Новости. Учительница, пострадавшая при поножовщине в пермской школе, будет выписана из стационара в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской клинической больницы №4.

"Завтра женщину выпишут", — сказала пресс-секретарь медучреждения Марина Киршина.

На восстановление после травм, полученных при ЧП в школе, учительнице понадобилось четыре недели, часть из которых она провела в реанимации.

В январе в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов, всего — 15 человек. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".