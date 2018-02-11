Источник рассказал подробности о ликвидированных в Ингушетии боевиках

НАЛЬЧИК, 11 фев — РИА Новости. Двое боевиков, ликвидированных в субботу в Ингушетии, являлись уроженцами Дагестана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее НАК сообщил , что в субботу в Ингушетии в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов, причастных к деятельности террористической направленности. У них были обнаружены два автомата, два готовых к применению самодельных взрывных устройства в виде "пояса смертника", компоненты для изготовления СВУ, боеприпасы, гранаты и специальное снаряжение. По данным НАК, один из уничтоженных бандитов находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне ИГ*.

"Личности бандитов установлены. Они оба являлись уроженцами Дагестана, 1976 и 1996 годов рождения. Старший из них находился в розыске за участие в боевых действиях на стороне боевиков в Сирии", — сказал собеседник агентства.

*Террористическая организация, запрещенная в России