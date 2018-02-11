Не менее десяти тысяч жителей Воронежа остались без электричества

ВОРОНЕЖ, 11 фев — РИА Новости. Авария на линии электропередачи оставила без света более 400 домов Воронежа с населением не менее 10 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель "Воронежской горэлектросети".

Авария произошла около 8.20 мск воскресенья.

"Аварийное отключение на высокой линии напряжения. Без электричества остаются жилые дома в Советском и Коминтерновском районах — по улицам 9 Января, Машиностроителей, Холмистая, Кошевого и других", — сказал собеседник агентства.

По данным сайта "Воронежской горэлектросети", всего внеплановые отключения затронули не менее 400 домов 30 улиц. Без электричества остались жители как частного сектора, так и многоэтажных домов. В общей сложности на территории, где произошло отключение, проживают более 10 тысяч человек.

Устранить аварию специалисты планируют в течение 2-3 часов.