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Происшествия

Вор на воре: кто претендует на криминальную корону России

08:0011.02.2018
(обновлено: 08:08 11.02.2018)
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© Paramount Pictures (1971)Кадр из фильма Крестный отец. 1971 годКадр из фильма Крестный отец. 1971 год
© Paramount Pictures (1971)

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. Шакро Молодой, Вася Воскрес и Эдуард Тбилисский считаются наиболее влиятельными фигурами криминального мира. Но место главного российского мафиози до сих пор вакантно. Борьба за него разворачивается между "законниками" старой формации и представителями нового воровского поколения. О главных претендентах на криминальную корону — в материале РИА Новости.

Шакро Молодой

Уроженец Грузии Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой еще в молодости успел дважды побывать за решеткой. Получив в тбилисской тюрьме статус вора в законе, он переехал в Москву и занялся ресторанным бизнесом. Однако, кроме легальных, были у него и теневые доходы. По неофициальным данным, он специализировался на вымогательствах и рейдерских захватах. После трех покушений на его жизнь Шакро перебрался в Испанию. В Европе продолжил криминальную деятельность, но местная полиция объявила охоту на российских мафиози. Почуяв опасность, Калашов скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах. Впрочем, там его быстро задержали и экстрадировали обратно. За отмывание денег и создание ОПГ испанский суд приговорил "законника" к девяти годам лишения свободы.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте Захария Калашова в Тверском суде
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Захария Калашова в Тверском суде

К тому времени Калашова уже ждали на исторической родине, где за похищение человека он был заочно осужден на 18 лет. Но вместо Грузии авторитет после освобождения направился в Россию. В 2015-м по обвинению в вымогательстве восьми миллионов рублей он вновь оказался в СИЗО, теперь уже московском. Сейчас дело 64-летнего Шакро рассматривает суд.

Лоту Гули

Бакинский вор в законе Надир Салифов по кличке Лоту Гули в 1995-м схлопотал 27-летний срок за вымогательство, похищения людей и незаконное хранение оружия. По данным издания Sputnik Азербайджан, даже сидя за решеткой, он умудрился совершить серию тяжких преступлений. Авторитет с помощью мобильных телефонов вымогал деньги у состоятельных граждан.

© Фото : ИА "Прайм Крайм"Надир Салифов (Лоту Гули), январь 2018 года, Турция
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Надир Салифов (Лоту Гули), январь 2018 года, Турция
Осенью 2017-го Гули досрочно выпустили на свободу. На воле его с нетерпением ждали все земляки, торгующие на рынках Москвы и других крупных городов России. Дело в том, что после убийства азербайджанского вора в законе Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский их стали крышевать дагестанские криминальные авторитеты. Продавцы очень надеются, что Салифову в скором времени удастся взять рыночный бизнес под контроль. По некоторым данным, сейчас 45-летний Гули находится в Турции, где регулярно проводит сходки и сколачивает серьезную команду.

Вася Воскрес

Нижегородец Василий Христофоров по кличке Вася Воскрес влился в криминальное сообщество по воровским меркам относительно поздно — после службы в армии. Зато его продвижение по карьерной лестнице было стремительным. Вместе с первым сроком за разбойное нападение на таксиста он получил и статус вора в законе. Выйдя на свободу, Христофоров осел у себя на родине, где возглавил одну из группировок. В сферу ее интересов попал небольшой завод города Саров, перерабатывающий редкоземельные металлы. Здесь у братвы Васи Воскреса нашлись серьезные конкуренты — группа спортсменов, возглавляемая местным предпринимателем. В 2003-м в кафе в самом центре Нижнего Новгорода бригады решили выяснить, кто все-таки будет контролировать предприятие. Диалог закончился рукопашной схваткой и стрельбой. В битве серьезно пострадали не только бойцы обеих сторон, но и их лидеры. За эту драку Вася Воскрес получил новый срок. Впрочем, за решеткой он провел всего два года — по обвинению в хулиганстве.

© Фото : ИА "Прайм Крайм"Василий Христофоров (Вася Воскрес)
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Василий Христофоров (Вася Воскрес)

Сейчас 45-летний Христофоров считается одним из преемников Шакро Молодого. Если Калашова надолго упрячут в тюрьму, не исключено, что его власть перейдет к Васе Воскресу.

Эдик Тбилисский

Уроженец Грузии Эдуард Асатрян по кличке Эдик Тбилисский — вор в законе еще с 1990-х. Утверждают, что его короновали в грузинской тюрьме. Он также успел побывать в знаменитом Владимирском централе, где отбывал наказание вместе с известным "законником" Сашей Северным. По одним данным, авторитет ранее входил в клан короля российского преступного мира Аслана Усояна по кличке Дед Хасан, убитого в 2013-м в Москве. По другим, наоборот, открыто выступал против влиятельного "законника".

© Фото : ИА "Прайм Крайм"Эдуард Асатрян (Осетрина-старший, Эдик Тбилисский)
© Фото : ИА "Прайм Крайм"
Эдуард Асатрян (Осетрина-старший, Эдик Тбилисский)

Асатрян отличается не только пышным букетом судимостей, но и буйным нравом. В 2000-м во время облавы, устроенной силовиками, пытался выхватить из-за пазухи пистолет ТТ. Через несколько лет в сочинском ресторане его задержали за мелкое хулиганство, а в 2014-м уже в Москве Эдик Тбилисский попался с несколькими граммами кокаина и был приговорен к трем годам колонии. Летом 2017-го 50-летний авторитет вышел на свободу.

Таро

Выходец из грузинского шахтерского городка Тариэл Ониани по кличке Таро — один из последних воров в законе советской формации. Свой статус он заработал еще в 1970-х. Всего у "законника" около десяти судимостей за кражи, разбои и вымогательство, восемь тюремных сроков. В 1980-х Ониани обосновался в Москве, возглавив так называемую "кутаисскую группировку", очень влиятельную. В 1990-е перебрался во Францию, а оттуда — в Испанию. Когда в Европе развернулась кампания против "русской мафии", Ониани вернулся в Россию. В 2010-м его арестовали по обвинению в похищении бизнесмена и приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкТариэл Ониани (Таро)
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Тариэл Ониани (Таро)

Таро отбывал наказание в Елецкой колонии, потом его перевели в "Черный дельфин". Впрочем, авторитет 65-летнего вора в законе настолько высок, что даже за решеткой он опасен для конкурентов.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Ander
Один только русский...Остальные все из бывших братских республик...
08:43
11.02.2018
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