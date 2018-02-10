В мурманском порту загорелось судно "Камчатский лосось"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Верхняя палуба корабля "Камчатский лосось", которое находится в доке, горит в Мурманской области, сообщается на сайте МЧС России по области.

​"Десятого февраля 2017 года в 16 часов 15 минут на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании в судне, находящегося в доке. Горит верхняя палуба корабля Камчатский лосось", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что для ликвидации пожара задействованы 27 человек личного состава, а также восемь единиц техники. "В настоящее время ведётся тушение. Причины пожара устанавливаются", — отмечается в сообщении.