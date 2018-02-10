Источник рассказал, где скрывались ликвидированные в Ингушетии бандиты

В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. 10 февраля 2018

В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. 10 февраля 2018

НАЛЬЧИК, 10 фев — РИА Новости. Ликвидированные в субботу в Ингушетии двое бандитов скрывались в горно-лесистой местности в Назрановском районе республики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее НАК сообщил, что в Ингушетии в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализованы двое бандитов, причастных к преступлениям террористической направленности.

"Боевики были обнаружены в горно-лесистой местности в Назрановском районе за селением Сурхахи. Они открыли огонь по силовикам и были уничтожены в результате боестолкновения", — сказал собеседник агентства.

По его данным, среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал. "Сейчас место боестолкновения осматривает следственная группа, устанавливаются личности ликвидированных бандитов", — отметил источник.