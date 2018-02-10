Полиция сообщила подробности о крупном ДТП в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Водитель минивэна, попавшего в ДТП на трассе в Красноярском крае, где погибли восемь человек, по предварительным данным, занимался незаконными пассажирскими перевозками, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

"По предварительным данным, водитель Honda Odyssey занимался нелегальными пассажирскими перевозками. Он набирал людей по объявлению. В настоящее время следователем краевого главка МВД возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России", — сказал Юрченко.

Он добавил, что второй участник дорожной аварии — водитель "КамАЗа" — не пострадал и с ним сейчас работают.

Ранее МВД сообщило, что, по предварительным данным, рано утром на 70-м километре трассы "Канск-Тасеево-Устье" минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ". В результате ДТП погибли восемь человек, из них трое несовершеннолетних — девушка 17 лет и два маленьких ребенка.

На место происшествия направились исполняющий обязанности заместителя губернатора края Павел Солодков, начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий, начальник краевого УГИБДД Алексей Членов, следователи ГСУСК региона и криминалисты МВД края.