Число погибших в ДТП с грузовиком в Красноярском крае выросло до восьми

КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Число жертв при столкновении минивэна и грузовика на трассе в Красноярском крае выросло до восьми, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Ранее сообщалось о семи погибших.

"Погибших восемь, из них трое несовершеннолетние — девушка 17 лет и два годовалых ребенка", — сказал он.

Ранее МВД сообщило, что, по предварительным данным, рано утром на 70 километре трассы "Канск-Тасеево-Устье" минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ".

На место ДТП направились и.о. заместителя губернатора края Павел Солодков, начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий, начальник краевого УГИБДД Алексей Членов, следователи ГСУСК региона и криминалисты МВД края.