В Ярославле водитель специально сбил поскользнувшуюся на переходе женщину

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В Ярославле неизвестный водитель белой Lada Granta не дождался, пока женщина перейдет улицу, и сбил ее, как только сменился сигнал светофора. Видео произошедшего опубликовал в Facebook пользователь Евгений Жаворонков. Также запись доступна на YouTube.
Очевидцы случившегося не торопились помочь пострадавшей. Стоявшие на светофоре автомобили объехали ее, прохожие подошли и помогли подняться лишь спустя некоторое время.
Пользователи соцсети возмутились действиями водителя Lada Granta. Они указали, что его следует найти по записям видеокамер и лишить прав, а также возбудить в его отношении административное дело. Также комментаторы указали на бездействие прохожих. "С водителем понятно… Согласна с вами. А с теми, кто мимо прошел, с теме, кто из машин не вышли, что делать?" — пишет Елена Данкова. "Ужас! Какое равнодушие!", — отметила Юлия Прохорова.
Евгений Жаворонков, опубликовавший ролик, рассказал, что, по данным областного ГИБДД, пострадала 45-летняя местная жительница. Госавтоиспекция ищет свидетелей происшествия.