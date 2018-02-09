В Москве мужчина, насиловавший сына и дочерей, получил 20 лет колонии

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мужчина, совершавший насильственные действия сексуального характера в отношении двух дочерей и сына, приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Следствием и судом установлено, что с 2002 по 2016 год обвиняемый, проживающий в московском районе Кунцево, насиловал свою дочь 1998 года рождения. Также он систематически "совершал в отношении своего сына 1996 года рождения и второй дочери 2003 года рождения насильственные действия сексуального характера, используя их малолетний возраст и беспомощное состояние". Дети не рассказывали о домашнем насилии, так как мужчина избивал и запугивал их. По достижению совершеннолетия одна из потерпевших обратилась с заявлением в полицию.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сказала Иванова журналистам.

Мужчина признан виновным в совершении 22 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, и в отношении несовершеннолетней", "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии", а также "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

"В результате преступных действий обвиняемого одна из дочерей получила психологическую травму, последствия которой расцениваются как тяжкий вред здоровью", — отметила представитель СК.

В рамках уголовного дела проведено 30 судебных экспертиз, выводы которых подтверждают вину мужчины в инкриминированных преступлениях, подчеркнула представитель ведомства.

"Кроме того, в отношении отца детей следствие передало материалы в органы опеки и попечительства. Впоследствии он был лишен родительских прав в отношении всех своих детей", — добавила Иванова.