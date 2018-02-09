Третий случай за неделю: в жилом доме в Петербурге взорвался газовый баллон

Сотрудники полиции и МЧС РФ на улице Репищева в Санкт-Петербурге. 9 февраля 2018

Сотрудники полиции и МЧС РФ на улице Репищева в Санкт-Петербурге. 9 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Взрыв газа произошел при монтаже натяжных потолков в пятницу днем в Петербурге. Трое рабочих госпитализированы, ударной волной повредило перегородки в 10 квартирах, обрушились два лифта.

Как сообщил РИА Новости старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Петербургу Сергей Капитонов, по факту получения тяжелых травм тремя рабочими возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (производство работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Взрыв в Коломягах

Жилой комплекс, где в пятницу в Петербурге произошел взрыв газа, располагается на окраине спальной части Приморского района города, в районе Коломяги. Компания-застройщик получила разрешение на его ввод в эксплуатацию в августе 2017 года. Комплекс состоит их трех домов разной этажности — от 12 до 24 этажей. Всего в комплексе 940 квартир.

Сообщения о взрыве на третьем этаже дома 10 по улице Репищева стали поступать около 15 часов в пятницу. Очевидцы в соцсетях делились фотографиями, писали комментарии о том, что слышали очень сильный хлопок.

Дом, в котором произошло ЧП представляет собой 1 корпус жилого комплекса "Репка", который был построен компанией "Прагма". Осколками посекло четыре припаркованных автомобиля. Сотрудники ГИБДД перекрыли целый квартал улицы Репищева.

Городское управление МЧС почти сразу подтвердило информацию о пострадавших. Ими оказались трое рабочих, которые производили монтаж натяжных потолков. МЧС сообщало, что при разгерметизации газового баллона было разрушено остекление десяти оконных проемов.

Позже пресс-служба городской станции скорой помощи сообщила, что три человека в тяжелом состоянии были госпитализированы с ожоговыми травмами. Двоих отвезли в расположенный поблизости Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, одного — в Военно-медицинскую академию.

Источники РИА Новости в экстренных службах сообщали о четвертом пострадавшем. По-видимому, медицинская помощь ему была оказана на месте и от госпитализации он отказался.

По данным районной администрации, от ударной волны были повреждены перегородки в 10 квартирах и обрушились два лифта. Сообщалось, что несущие конструкции дома в результате ЧП затронуты не были. Также в администрации отмечали, что часть поврежденных квартир была уже заселена. Администрация выразила готовность предоставить тем жильцам, чьи квартиры пострадали, жилплощадь в маневренном фонде.

Третий случай

Представитель компании-застройщика "Прагма" затруднился назвать общее число заселенных квартир в доме, отметив, что более половины квартир проданы. По словам представителя компании, работы, в ходе которых произошло ЧП, проводились не застройщиком, поскольку все квартиры сдаются без отделки, и компания соответствующие услуги "даже не предлагает".

За последнюю неделю в России это уже третий взрыв газа при монтаже натяжных потолков. В понедельник, 5 февраля, в Самаре при подобных обстоятельствах пострадали четверо рабочих, двое из них попали в больницу с серьезными ожогами. Из дома там пришлось эвакуировать 70 человек.

В тот же день также четверо рабочих получили ожоги, по предварительным данным, в результате взрыва газового баллона в многоэтажке в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Подмосковья. Состояние двух пострадавших оценивалось как тяжелое. Ущерб превысил полмиллиона рублей.

В обоих случаях расследуются уголовные дела о нарушении правил безопасности.

Как сообщал РИА Новости глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, "пока не видится особых перспектив, как (контролировать) эти переносные газовые баллоны, которые приносят в квартиру с согласия собственника". По его словам, можно только "уповать на некую сознательность собственника, вопрос непростой".