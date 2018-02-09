В Приморье не уволят учительницу, на уроке которой прочли матерный стих

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Власти Приморья не видят причин увольнять учительницу, на уроке которой школьница прочла стихотворение Владимира Маяковского, содержащее нецензурные выражения, сообщил РИА Новости представитель краевой администрации.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с чтением стиха школьницей на уроке. Ее снимали одноклассники. Отдел образования Ольгинского района Приморья начал проверку по данному факту, его глава заявила, что педагог должна была остановить чтение стиха, но не сделала этого. Девочка будет ходить к психологу, также ее вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних, поставят на контроль.

"Про увольнение педагога речи нет. После обнародования факта в классе проведено совместное родительское собрание — с детьми, родителями, педагогом. Учитель признал, что должен был остановить ученика. Сейчас в школе проводится проверка. По ее результатам будет дана оценка ситуации. Но причин увольнять педагога нет", — сказал собеседник агентства.

Как считает член Совета Федерации Олег Ткач, недопустимо оказывать на учителя какое либо давление до выяснения всех подробностей.

"Подобные случаи должны выноситься на разбор Управляющего совета школы. Как председатель одного из таких советов, могу сказать, если бы проблему своевременно обозначили, выяснили причину и сделали правильные организационные выводы, — скандала можно было избежать. В ситуации, конечно, еще предстоит разобраться. Но это должна быть конструктивная работа над ошибками. Членам управляющего совета школы нужно подумать над тем, насколько они справляются со своими обязанностями. Оказывать давление на учителя до выяснения всех подробностей недопустимо", заявил он РИА Новости.