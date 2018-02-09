В Петербурге в многоэтажном доме прогремел взрыв

Место взрыва в доме на Репищевой улице в Санкт-Петербруге. 9 февраля 2018

Место взрыва в доме на Репищевой улице в Санкт-Петербруге. 9 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Пострадали трое рабочих, их госпитализировали с тяжелыми ожогами. Двух доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС, одного — в Военно-медицинскую академию.

"Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов", — отметил собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, дом сейчас строится и пока не заселен. Взрыв повредил десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали. Полиция оцепила место ЧП.

По данным МЧС, инцидент произошел на улице Репищева, дом 10. По этому адресу на окраине спальной части Приморского района располагается новый жилой комплекс. Компания-застройщик получила разрешение на его ввод в эксплуатацию в августе прошлого года. Комплекс состоит их трех домов разной этажности — от 12 до 24. Всего в комплексе 940 квартир.

Третий взрыв за февраль

За последнюю неделю это уже третий взрыв газа при монтаже натяжных потолков. В понедельник в Самаре пострадали четверо рабочих, двое из них попали в больницу с серьезными ожогами. Из дома пришлось эвакуировать семьдесят человек.

В тот же день четыре рабочих получили ожоги в результате взрыва газового баллона в многоэтажке в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Подмосковья. Состояние двух пострадавших оценивалось как тяжелое. Ущерб превысил полмиллиона рублей.

В обоих случаях расследуются уголовные дела о нарушении правил безопасности.