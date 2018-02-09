В Петербурге в многоэтажном доме прогремел взрыв

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. В Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов", — отметил собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, дом сейчас строится и пока не заселен. Взрыв повредил десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали. Полиция оцепила место ЧП.
По данным МЧС, инцидент произошел на улице Репищева, дом 10. По этому адресу на окраине спальной части Приморского района располагается новый жилой комплекс. Компания-застройщик получила разрешение на его ввод в эксплуатацию в августе прошлого года. Комплекс состоит их трех домов разной этажности — от 12 до 24. Всего в комплексе 940 квартир.
Третий взрыв за февраль
В тот же день четыре рабочих получили ожоги в результате взрыва газового баллона в многоэтажке в ЖК "Бутово-Парк" в Ленинском районе Подмосковья. Состояние двух пострадавших оценивалось как тяжелое. Ущерб превысил полмиллиона рублей.
В обоих случаях расследуются уголовные дела о нарушении правил безопасности.