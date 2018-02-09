Суд продлил арест обвиняемого в подготовке теракта в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля — РИА Новости. Суд в Петербурге продлил до 13 мая срок ареста обвиняемого в пособничестве в приготовлении к теракту в Казанском соборе, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

По версии следствия, гражданин РФ Антон Кобец с ноября 2017 года оказывал помощь задержанному УФСБ предполагаемому стороннику ИГ* ("Исламское государство"*, организация запрещена в РФ) Евгению Ефимову, изготовившему взрывчатку, чтобы взорвать Казанский собор. По данным следствия, Кобец помогал Ефимову в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Кобеца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (пособничество в приготовлении к террористическому акту), сроком по 13 мая 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным ОПС, обвинение фигуранту было предъявлено 23 января. Кобец против продления меры пресечения не возражал.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, Ефимов арендовал металлический контейнер на Лужской улице, где изготавливал взрывчатое вещество перекись ацетона. Во время избрания меры пресечения Ефимов пояснил суду, что изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17 декабря 2017 года взорвать Казанский Собор.

УФСБ возбудило в отношении Ефимова уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). По данным ОПС, в настоящее время его действия квалифицированы также по части 1 статьи 30 — части 1 статьи 205 УК (приготовление к теракту). Дела Ефимова и Кобца объединены.

Кроме того, задержаны были трое предполагаемых соучастников планировавшегося теракта. Смольнинский районный суд Петербурга 17 декабря арестовал уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева, уроженца Ингушетии Алисхана Эсмурзиева, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также гражданина Таджикистана Фируза Калавурова, подозреваемого в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Всего под стражей оказались пять человек, которые, по данным следствия, имели отношение к планируемому теракту.

*Террористическая организация, запрещенная в России