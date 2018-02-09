Сотрудников ядерного центра в Сарове задержали за майнинг на работе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев – РИА Новости. Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) подтвердил, что его сотрудники задержаны при попытке майнить биткоины на рабочем месте.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что два инженера ядерного центра использовали суперкомпьютер для майнинга (добывания) криптовалюты. Служба безопасности центра вычислила их после того, как они подключили суперкомпьютер к интернету, отмечалось в сообщении.

"Действительно, имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга. Однако благодаря совместной работе с органами безопасности данная деятельность была своевременно пресечена", — сообщили в пресс-службе ядерного центра.

По ее информации, майнеры задержаны компетентными органами. "Насколько нам известно, в отношении них возбуждено уголовное дело", — отметили в пресс-службе. РФЯЦ обратил внимание, что "подобные попытки в последнее время были зарегистрированы в целом ряде крупных компаний, имеющих большие вычислительные мощности". "На наших предприятиях они будут жестко пресекаться, это технически бесперспективное и уголовно наказуемое занятие", — подчеркивает пресс-служба.

В УФСБ по Нижегородской области этот инцидент пока не комментируют.

РФЯЦ-ВНИИЭФ — предприятие госкорпорации "Росатом", крупнейший в России научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Основанный 9 апреля 1946 года, институт внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР, ликвидацию атомной монополии США. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. Главная задача ядерного центра сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.