СК проверяет информацию о петербургской учительнице, заклеивавшей детям рты

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как в СМИ появилась информация о петербургской учительниц
Инцидент, по данным СМИ, произошел в одной из школ Выборгского района. На учительницу родителям пожаловались второклассники.
"По предварительной информации, которая будет проверяться следователями, учительница таким образом наказывала детей за разговоры", — сообщает СУСК.
Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга также начала проверку.
Похожий случай произошел в ноябре в Смоленске — учительница также решила заклеить рот школьнику за разговоры с одноклассником. СМИ сообщали со ссылкой на родителей учеников, что учитель оскорбляет детей и применяет физическое наказание. Глава Смоленска Владимир Соваренко назвал произошедшее "вопиющим случаем", заявив, что такое поведение педагога недопустимо. Позже женщина написала заявление об увольнении.