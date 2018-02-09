СК проверяет информацию о петербургской учительнице, заклеивавшей детям рты

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как в СМИ появилась информация о петербургской учительниц

е, которая заклеивала детям рты скотчем за разговоры на уроках, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Инцидент, по данным СМИ, произошел в одной из школ Выборгского района. На учительницу родителям пожаловались второклассники.

"По предварительной информации, которая будет проверяться следователями, учительница таким образом наказывала детей за разговоры", — сообщает СУСК.

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга также начала проверку.

"Прокуроры выясняют все обстоятельства происшедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, а по результатам решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — говорится на сайте ведомства.

Похожий случай произошел в ноябре в Смоленске — учительница также решила заклеить рот школьнику за разговоры с одноклассником. СМИ сообщали со ссылкой на родителей учеников, что учитель оскорбляет детей и применяет физическое наказание. Глава Смоленска Владимир Соваренко назвал произошедшее "вопиющим случаем", заявив, что такое поведение педагога недопустимо. Позже женщина написала заявление об увольнении.