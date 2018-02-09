Укусивший полицейского житель Челябинска получил четыре года колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев – РИА Новости. Суд приговорил жителя Магнитогорска Челябинской области Игоря Степаняна, укусившего сотрудника полиции в плечо, к 4 годам колонии строгого режима, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в мае 2017 года у дома в Правобережном районе Магнитогорска мужчина в состоянии алкогольного опьянения выкрикивал нецензурные выражения и нарушал общественный порядок. После задержания сотрудниками полиции Степанян оказал сопротивление и укусил полицейского за плечо, причинив, согласно медицинскому заключению, тяжкий вред здоровью.

"Приговором суда Степаняну назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Следствие уточняет, что мужчина ранее был осужден за совершение преступлений имущественного характера и совершил новое преступление в период непогашенной судимости.

Он признан виновным в "применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", добавляется в сообщении.