В Саратове разыскивают участника "Дома-2" из-за долгов по алиментам

САРАТОВ, 9 фев — РИА Новости. Судебные приставы в Саратове объявили в розыск участника реалити-шоу "Дом-2", накопившего долги по алиментам свыше 100 тысяч рублей, запретили ему выезд за границу и приостановили действие его водительских прав, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления ФССП.

По данным ведомства, мать 32-летнего злостного неплательщика алиментов, зарегистрированного в Саратовской области, сообщила, что он не проживает по адресу регистрации, а находится на территории Московской области и является участником реалити-шоу "Дом-2".

"В связи с тем, что данный гражданин по адресу регистрации не появляется длительное время и его местонахождение в настоящий момент не установлено, вынесено постановление об объявлении его в розыск, а также о временном ограничении на выезд за пределы РФ. Кроме этого, должник ограничен в праве управления транспортным средством", — говорится в сообщении.

Как пояснили в службе судебных приставов, к должнику неоднократно применялись все предусмотренные законом меры принудительного исполнения, однако он регулярно пытается уйти от ответственности за содержание собственного ребенка. Согласно сообщению, у должника нет денежных средств на счетах и нет имущества в собственности.

"В настоящее время с целью установления официального места работы гражданина в адрес телеканала ТНТ, а также телепроекта "Дом-2" были направлены запросы о предоставлении сведений о доходах за период его участия на проекте. В настоящее время сумма задолженности данного гражданина по алиментам превышает 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что в розыск объявили Илью Яббарова.