В Дербенте опровергли информацию о задержании главы района и его брата

МАХАЧКАЛА, 9 фев — РИА Новости. Глава Дербентского района Магомед Джелилов находится на работе и не был задержан, как об этом сообщали ряд СМИ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Дербентского района.

Ранее местное РИА "Дербент" заявило о задержании после обысков главы Дербентского района Магомеда Джелилова, а также его брата, который является депутатом районного собрания.

"Магомед Джелилов находится на рабочем месте, работает в обычном режиме, занимаясь текущими делами. Он не был задержан. Кроме того, не был задержан и его брат Зульфедин Джелилов", — сказал собеседник агентства.

В Дагестане, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства — уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.

Борьба с коррупцией во власти Дагестана, по мнению экспертов, начата с подачи нового врио главы республики. Он стал исключением среди новых губернаторов, большинство которых включились в работу без конфликтов с местными командами и радикальных сломов.