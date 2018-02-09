В приморской школе, где ученица прочитала матерный стих, идет проверка

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – РИА Новости. Отдел образования Ольгинского района Приморья проводит проверку после инцидента в одной из сельских школ, где ученица рассказала на уроке стихотворение Владимира Маяковского, содержащее нецензурные слова, сообщила РИА Новости начальник отдела Елена Мальцева.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с чтением стиха школьницей на уроке. Ее снимают одноклассники.

"Мы все в шоке. Сейчас идет проверка инцидента. Пока не совсем понятна реакция учителя – она сидела, слушала, смеялась. Учитель, готовясь к уроку, задает тему – лирика Маяковского, стихи о женщине или о родине, например. Это устоявшаяся методика преподавания. А не так, что школьник сам выбирает стих, а учитель не контролирует процесс, и с первых слов же можно понять, что это – не воспитание", — сказала Мальцева.

По ее словам, если дети выражаются нецензурно, их родителей сразу вызывают в школу, за этим следят. И учитель сразу должна была остановить читающую стих школьницу, но не сделала этого.

"Девочка – уже взрослая и в таком возрасте должна была отдавать себе отчет в происходящем. Она находится под опекой последние несколько лет, до этого жила в детдоме. Под опеку ее взяла директор школы, тогда она еще работала учителем. Не знаю, что двигало школьницей – или желание популярности, или она не думала о последствиях. Она бравировала тем, что учитель позволяет ей читать стих и не останавливает, хотя ждала, что ее прервут", — добавила собеседница.

Мальцева рассказала, что девочка сейчас будет ходить к психологу, также ее вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних, поставят на контроль.

"Педагог уже давала объяснения, в школе расследуют этот случай. Она уже не юная – 53 года – как можно теряться в такой ситуации? Учитель должен задавать тон на уроке. Сегодня пройдет родительское собрание. Насчет того, уволят учителя или нет – пока сложно сказать, еще идет проверка", — добавила собеседница.