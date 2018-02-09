Остров сокровищ. Как губернатор Сахалина сколотил миллиарды

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. Авторучка за 36 миллионов рублей, 195 дорогих часов, 800 ювелирных изделий, элитные квартиры и машины — по общей стоимости все это потянуло бы на годовой бюджет небольшой страны. Но принадлежало одному человеку — бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.
"Бентли" и элитная недвижимость
Александра Хорошавина, восемь лет занимавшего пост губернатора Сахалинской области, задержали 4 марта 2015 года прибывшие из столицы оперативники ФСБ. После обысков, длившихся всю ночь, чиновника доставили в Москву. Там опись принадлежащего ему имущества продолжилась. Восемьсот дорогостоящих ювелирных украшений, коллекция часов ведущих мировых брендов, наличные на сумму около миллиарда рублей… Но и это было еще не все.
"К примеру, обычная, казалось бы, пишущая ручка. Но стоит она 36 миллионов рублей, — сообщили журналистам в Следственном комитете России. — Оценить недвижимость, а это три квартиры в элитных домах в Москве, дача в Подмосковье, еще предстоит. Только ремонт и благоустройство дачи обошлись в 130 миллионов". Правда, сам обвиняемый позже заявил, что никакой дорогостоящей авторучки у него никогда не было.
Через три недели после задержания чиновник с формулировкой "утрата доверия" лишился должности губернатора. Спустя полтора года, в сентябре 2016-го, городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 миллиарда рублей. Конфисковали четыре квартиры стоимостью более 240 миллионов рублей, шесть автомобилей общей стоимостью 42 миллиона рублей, в том числе "Мерседес", два "Бентли" и два "Лексуса". Объяснить, на какие средства приобретались ценности, недвижимость и машины, никто из родственников экс-губернатора так и не смог.
Мертвый свидетель
Чиновника обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011-2013 годах местный бизнесмен Николай Кран передал ему 5,5 миллиона долларов за то, что фирма "Сахалинская компания "Энергострой" беспрепятственно заключила контракт на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ.
Об этом проведали в центральном аппарате ФСБ, и вскоре коммерсанта задержали, предъявив обвинение по статье "Посредничество во взяточничестве". Кран сразу же согласился на сделку со следствием, рассказав, как Хорошавин вымогал у него деньги. Благодаря этому оперативники вышли не только на губернатора, но и на его советника Андрея Икрамова. Именно через него, как считает следствие, глава области регулярно получал деньги от бизнесмена. До судебных слушаний Кран не дожил — в декабре 2015-го скончался от сердечного приступа. Однако смерть ключевого свидетеля никак не повлияла на дальнейшее расследование уголовного дела, поскольку он успел дать все необходимые показания.
Кроме многомиллионной взятки, всплыли и другие преступные эпизоды деятельности чиновничьего аппарата губернатора. Так, например, по версии следствия, заместитель экс-главы Сахалина Сергей Карепкин и министр областного сельского хозяйства Николай Борисов взяли у местных предпринимателей 15 миллионов рублей за выделение субсидий на поддержку агробизнеса. После задержания они сразу же дали показания на своего начальника. В итоге следователи выявили в деле экс-губернатора десять преступных эпизодов. По их версии, общая сумма взяток от местных предпринимателей превысила 522 миллиона рублей.
Саша Пятьдесят Процентов
Бизнесмены прозвали Хорошавина Саша Пятьдесят Процентов — столько он брал в качестве отката. Но подсудимый свою вину так и не признал. "Мне не стыдно за годы работы мэром Охи (город в Сахалинской области. — Прим. ред.), за губернаторство и за мою жизнь, — сказал он в своем последнем слове. — Я не шел на компромиссы, не выбирал легких путей, старался отстаивать свои личные принципы, отстаивать интересы родного края. Как это получилось, судить людям. Я очень надеюсь, что те восемь лет окажутся не самыми плохими и тяжелыми в истории региона".
Государственный обвинитель Денис Штундер запросил для Хорошавина 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. В итоге именно такой приговор и был вынесен экс-губернатору. Его бывшего советника Андрея Икрамова приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу 171 миллион рублей, Сергея Карепкина — к восьми годам колонии и штрафу 4 миллиона рублей, Николая Борисова — к штрафу в размере 2,5 миллиона рублей. Как и Хорошавин, никто из них своей вины так и не признал.