Остров сокровищ. Как губернатор Сахалина сколотил миллиарды

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Андрей Григорьев. Авторучка за 36 миллионов рублей, 195 дорогих часов, 800 ювелирных изделий, элитные квартиры и машины — по общей стоимости все это потянуло бы на годовой бюджет небольшой страны. Но принадлежало одному человеку — бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.

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"Бентли" и элитная недвижимость

Суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Подробности одного из самых громких коррупционных уголовных делв материале РИА Новости.

Александра Хорошавина, восемь лет занимавшего пост губернатора Сахалинской области, задержали 4 марта 2015 года прибывшие из столицы оперативники ФСБ. После обысков, длившихся всю ночь, чиновника доставили в Москву. Там опись принадлежащего ему имущества продолжилась. Восемьсот дорогостоящих ювелирных украшений, коллекция часов ведущих мировых брендов, наличные на сумму около миллиарда рублей… Но и это было еще не все.

"К примеру, обычная, казалось бы, пишущая ручка. Но стоит она 36 миллионов рублей, — сообщили журналистам в Следственном комитете России. — Оценить недвижимость, а это три квартиры в элитных домах в Москве, дача в Подмосковье, еще предстоит. Только ремонт и благоустройство дачи обошлись в 130 миллионов". Правда, сам обвиняемый позже заявил, что никакой дорогостоящей авторучки у него никогда не было.

Через три недели после задержания чиновник с формулировкой "утрата доверия" лишился должности губернатора. Спустя полтора года, в сентябре 2016-го, городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 миллиарда рублей. Конфисковали четыре квартиры стоимостью более 240 миллионов рублей, шесть автомобилей общей стоимостью 42 миллиона рублей, в том числе "Мерседес", два "Бентли" и два "Лексуса". Объяснить, на какие средства приобретались ценности, недвижимость и машины, никто из родственников экс-губернатора так и не смог.

Мертвый свидетель

Чиновника обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011-2013 годах местный бизнесмен Николай Кран передал ему 5,5 миллиона долларов за то, что фирма "Сахалинская компания "Энергострой" беспрепятственно заключила контракт на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ.

Сам Кран угодил под следствие годом раньше — в 2014-м. В поле зрения силовиков, по одной из версий, он попал, когда собирался заплатить два миллиона долларов за отстранение от должности начальника УФСБ по Сахалинской области Игоря Стручкова. Дело в том, что сотрудники УФСБ проверяли информацию о неполадках, возникших при строительстве того самого четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ. О взятках могли узнать, и Кран, подключив столичные связи, рассчитывал перевести Стручкова в другой регион.

Об этом проведали в центральном аппарате ФСБ, и вскоре коммерсанта задержали, предъявив обвинение по статье "Посредничество во взяточничестве". Кран сразу же согласился на сделку со следствием, рассказав, как Хорошавин вымогал у него деньги. Благодаря этому оперативники вышли не только на губернатора, но и на его советника Андрея Икрамова. Именно через него, как считает следствие, глава области регулярно получал деньги от бизнесмена. До судебных слушаний Кран не дожил — в декабре 2015-го скончался от сердечного приступа. Однако смерть ключевого свидетеля никак не повлияла на дальнейшее расследование уголовного дела, поскольку он успел дать все необходимые показания.

Кроме многомиллионной взятки, всплыли и другие преступные эпизоды деятельности чиновничьего аппарата губернатора. Так, например, по версии следствия, заместитель экс-главы Сахалина Сергей Карепкин и министр областного сельского хозяйства Николай Борисов взяли у местных предпринимателей 15 миллионов рублей за выделение субсидий на поддержку агробизнеса. После задержания они сразу же дали показания на своего начальника. В итоге следователи выявили в деле экс-губернатора десять преступных эпизодов. По их версии, общая сумма взяток от местных предпринимателей превысила 522 миллиона рублей.

Саша Пятьдесят Процентов

Бизнесмены прозвали Хорошавина Саша Пятьдесят Процентов — столько он брал в качестве отката. Но подсудимый свою вину так и не признал. "Мне не стыдно за годы работы мэром Охи (город в Сахалинской области. — Прим. ред.), за губернаторство и за мою жизнь, — сказал он в своем последнем слове. — Я не шел на компромиссы, не выбирал легких путей, старался отстаивать свои личные принципы, отстаивать интересы родного края. Как это получилось, судить людям. Я очень надеюсь, что те восемь лет окажутся не самыми плохими и тяжелыми в истории региона".

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Сразу после задержания Хорошавина жители Сахалина организовали в интернете петицию с просьбой разобраться в этом деле и освободить губернатора. Однако петиция не встретила большого откликаза несколько лет под ней подписались всего чуть более тысячи человек.

Государственный обвинитель Денис Штундер запросил для Хорошавина 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. В итоге именно такой приговор и был вынесен экс-губернатору. Его бывшего советника Андрея Икрамова приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу 171 миллион рублей, Сергея Карепкина — к восьми годам колонии и штрафу 4 миллиона рублей, Николая Борисова — к штрафу в размере 2,5 миллиона рублей. Как и Хорошавин, никто из них своей вины так и не признал.