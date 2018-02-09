РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Остров сокровищ. Как губернатор Сахалина сколотил миллиарды

03:5009.02.2018
(обновлено: 04:34 09.02.2018)
236513
© РИА Новости / Кирилл ЯськоПерейти в фотобанкЗаседание суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. 26 сентября 2017Заседание суда по делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 фев РИА Новости, Андрей Григорьев. Авторучка за 36 миллионов рублей, 195 дорогих часов, 800 ювелирных изделий, элитные квартиры и машины по общей стоимости все это потянуло бы на годовой бюджет небольшой страны. Но принадлежало одному человеку бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину.

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Верховный суд признал законным изъятие имущества у семьи Хорошавина
Суд признал его виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Подробности одного из самых громких коррупционных уголовных дел в материале РИА Новости.

"Бентли" и элитная недвижимость

Александра Хорошавина, восемь лет занимавшего пост губернатора Сахалинской области, задержали 4 марта 2015 года прибывшие из столицы оперативники ФСБ. После обысков, длившихся всю ночь, чиновника доставили в Москву. Там опись принадлежащего ему имущества продолжилась. Восемьсот дорогостоящих ювелирных украшений, коллекция часов ведущих мировых брендов, наличные на сумму около миллиарда рублей… Но и это было еще не все.

"К примеру, обычная, казалось бы, пишущая ручка. Но стоит она 36 миллионов рублей, — сообщили журналистам в Следственном комитете России. Оценить недвижимость, а это три квартиры в элитных домах в Москве, дача в Подмосковье, еще предстоит. Только ремонт и благоустройство дачи обошлись в 130 миллионов". Правда, сам обвиняемый позже заявил, что никакой дорогостоящей авторучки у него никогда не было.

Через три недели после задержания чиновник с формулировкой "утрата доверия" лишился должности губернатора. Спустя полтора года, в сентябре 2016-го, городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 миллиарда рублей. Конфисковали четыре квартиры стоимостью более 240 миллионов рублей, шесть автомобилей общей стоимостью 42 миллиона рублей, в том числе "Мерседес", два "Бентли" и два "Лексуса". Объяснить, на какие средства приобретались ценности, недвижимость и машины, никто из родственников экс-губернатора так и не смог.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин

Мертвый свидетель

Чиновника обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011-2013 годах местный бизнесмен Николай Кран передал ему 5,5 миллиона долларов за то, что фирма "Сахалинская компания "Энергострой" беспрепятственно заключила контракт на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ.

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Ъ": к аресту главы Сахалина привела попытка избавиться от генерала ФСБ
Сам Кран угодил под следствие годом раньше — в 2014-м. В поле зрения силовиков, по одной из версий, он попал, когда собирался заплатить два миллиона долларов за отстранение от должности начальника УФСБ по Сахалинской области Игоря Стручкова. Дело в том, что сотрудники УФСБ проверяли информацию о неполадках, возникших при строительстве того самого четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ. О взятках могли узнать, и Кран, подключив столичные связи, рассчитывал перевести Стручкова в другой регион.

Об этом проведали в центральном аппарате ФСБ, и вскоре коммерсанта задержали, предъявив обвинение по статье "Посредничество во взяточничестве". Кран сразу же согласился на сделку со следствием, рассказав, как Хорошавин вымогал у него деньги. Благодаря этому оперативники вышли не только на губернатора, но и на его советника Андрея Икрамова. Именно через него, как считает следствие, глава области регулярно получал деньги от бизнесмена. До судебных слушаний Кран не дожил — в декабре 2015-го скончался от сердечного приступа. Однако смерть ключевого свидетеля никак не повлияла на дальнейшее расследование уголовного дела, поскольку он успел дать все необходимые показания.

© РИА Новости / Кирилл ЯськоПерейти в фотобанкБывший советник губернатора Сахалинской области Андрей Икрамов, обвиняемый в получении взяток вместе с экс-губернатором Александром Хорошавиным, в Южно-Сахалинском городском суде
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Бывший советник губернатора Сахалинской области Андрей Икрамов, обвиняемый в получении взяток вместе с экс-губернатором Александром Хорошавиным, в Южно-Сахалинском городском суде

Кроме многомиллионной взятки, всплыли и другие преступные эпизоды деятельности чиновничьего аппарата губернатора. Так, например, по версии следствия, заместитель экс-главы Сахалина Сергей Карепкин и министр областного сельского хозяйства Николай Борисов взяли у местных предпринимателей 15 миллионов рублей за выделение субсидий на поддержку агробизнеса. После задержания они сразу же дали показания на своего начальника. В итоге следователи выявили в деле экс-губернатора десять преступных эпизодов. По их версии, общая сумма взяток от местных предпринимателей превысила 522 миллиона рублей.

Саша Пятьдесят Процентов

Бизнесмены прозвали Хорошавина Саша Пятьдесят Процентов столько он брал в качестве отката. Но подсудимый свою вину так и не признал. "Мне не стыдно за годы работы мэром Охи (город в Сахалинской области. — Прим. ред.), за губернаторство и за мою жизнь, — сказал он в своем последнем слове. — Я не шел на компромиссы, не выбирал легких путей, старался отстаивать свои личные принципы, отстаивать интересы родного края. Как это получилось, судить людям. Я очень надеюсь, что те восемь лет окажутся не самыми плохими и тяжелыми в истории региона".

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Экс-губернатора Сахалина, обвиняемого во взятках, увезли из суда на скорой
Сразу после задержания Хорошавина жители Сахалина организовали в интернете петицию с просьбой разобраться в этом деле и освободить губернатора. Однако петиция не встретила большого отклика за несколько лет под ней подписались всего чуть более тысячи человек.

Государственный обвинитель Денис Штундер запросил для Хорошавина 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. В итоге именно такой приговор и был вынесен экс-губернатору. Его бывшего советника Андрея Икрамова приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима и штрафу 171 миллион рублей, Сергея Карепкина — к восьми годам колонии и штрафу 4 миллиона рублей, Николая Борисова — к штрафу в размере 2,5 миллиона рублей. Как и Хорошавин, никто из них своей вины так и не признал.

© РИА Новости / Кирилл ЯськоПерейти в фотобанкЭкс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в Южно-Сахалинском городском суде. 20 февраля 2017
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в Южно-Сахалинском городском суде. 20 февраля 2017
Комментировать
Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
pilyugin60
странная арифметика-сколотил миллиарды,а штраф 500 миллионов,это как?а как-же миллиарды?подарим на бедность этому вору и хапуге от единой россии?
05:07
09.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Эльдар Серьёзный
Не поделился и сел, во всех других регионах же не губеры - агнецы Господни. Не фартануло фраеру, пришлось стать козлом отпущения перед выборами, холуи не должны сомневаться почему царь назначается безальтернативно.
04:59
09.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена