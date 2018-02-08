Москвичка, упавшая под поезд в метро, осталась жива

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москвичка осталась в живых, попав под поезд на станции метро "Кантемировская", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 18.30 на станции метро "Кантемировская" произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 39-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь под прибывающий поезд. Поезд совершил экстренное торможение, но пострадавшая оказалась под поездом, при этом осталась жива", — сказал он.

Мышляев добавил, что в 18.32 напряжение с путей было снято. Сотрудники УВД оперативно вытащили женщину и в 18.44 напряжение снова подали. Врачи диагностировали у женщины ушиб голеностопного сустава правой ноги.

Сотрудники полиции опросили очевидцев, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что пассажирка упала на пути по собственной неосторожности. "Также просмотрены записи с камер видеонаблюдения, обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сказал Мышляев.

Он отметил, что инцидент в целом не повлиял на движение поездов по Замоскворецкой линии.