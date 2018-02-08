В нижневартовской больнице пациент умер в очереди ко врачу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 фев — РИА Новости. В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа в очереди к врачу скончался пациент, по данному факту ведется проверка, сообщил РИА Новости директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"Сегодня утром пациенту, который ждал приема врача в поликлинике Нижневартовска, стало плохо. Ему была оказана помощь как персоналом поликлиники, так и врачами скорой медицинской помощи, но, к сожалению, исход негативный", — рассказал Добровольский.

Он также добавил, что остальные детали произошедшего должна установить проверка, которую проводит департамент здравоохранения автономного округа.

В региональном следственном управлении СК РФ заявили, что по данному факту организована процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе и причина смерти 32-летнего мужчины. Кроме того, в ведомстве отметили, что следователи планируют дать оценку действиям медицинских работников поликлиники.