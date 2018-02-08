В Ставрополе ввели режим ЧС после обрушения кладки стены жилого дома

НАЛЬЧИК, 8 фев — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации для городского звена системы реагирования введен в Ставрополе после частичного обрушения кирпичной кладки стены жилого дома, сообщило краевое ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в многоквартирном жилом доме по улице Бруснева частично обрушилась кирпичная кладка стены. При обследовании дома установлено, что на северной стороне фасада в районе четвертого этажа имеет место крошение и выпадение кирпичной кладки, разрушение штукатурного слоя, а в районе пятого этажа — расслоение кладки. При этом по всей площади фасада идут многочисленные трещины. Планировалось отселить жильцов 10 комнат, расположенных ближе 7 метров от аварийного участка торцевой стены.

"Постановлением главы города на территории Ставрополя с 15.00 введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуации" для городского звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, отселению из дома подлежат 18 человек, из них двое детей. "Отселение будет проводиться по мере возвращения граждан с работы домой", — отмечает МЧС.

По данным ведомства, уже определен подрядчик, который будет осуществлять капитальный ремонт дома.