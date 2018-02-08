В Ставрополе обрушилась кладка стены жилого дома

НАЛЬЧИК 8 фев – РИА Новости. Кирпичная кладка стены жилого дома частично обрушилась в Ставрополе, никто не пострадал, сообщило краевое ГУМЧС.

"В четверг поступило сообщение, что в Ставрополе с 15.00 планируется ввод режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" для ликвидации происшествия, связанного с частичным обрушением кирпичной кладки стены многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Бруснева", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, при обследовании дома установлено, что на северной стороне фасада в районе четвертого этажа имеет место крошение и выпадение кирпичной кладки, разрушение штукатурного слоя, а в районе пятого этажа — расслоение кладки. При этом по всей площади фасада идут многочисленные трещины.

"Планируется отселить жильцов 10 комнат, расположенных ближе 7 метров от аварийного участка торцевой стены. УМВД России по Ставрополю совместно с представителями администрации Промышленного района организован обход комнат для выяснения фактически проживающих жильцов", — отмечает ведомство.

После отселения жильцов планируется провести отключение газо-, тепло-, водо-, электро- снабжения на участке проведения аварийно-восстановительных работ, добавляет МЧС.