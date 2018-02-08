В Мурманской области работники железной дороги спасли человека из огня

МУРМАНСК, 8 фев – РИА Новости. Работники Мурманской дистанции пути Октябрьской железной дороги спасли человека во время пожара в поселке Шонгуй, сообщили РИА Новости в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Отмечается, что монтеры пути Сергей Вагизов и Игорь Стешенко заметили возгорание жилого дома, расположенного на улице Пристанционная в населенном пункте Шонгуй. "Обнаружив возгорание, они немедленно направились к горящему дому, по пути вызвали пожарную и скорую помощь. Добежав до дома, монтеры пути начали проверять, есть ли кто-нибудь внутри. На их крик в доме откликнулся мужчина", — рассказали в службе.

Проникнуть в помещение через двери из-за огня и жара было уже невозможно. Пробравшись в дом через пристройку, являющуюся гаражом, монтеры обнаружили мужчину, который находился в сознании, но получил сильное отравление угарным газом и уже не мог самостоятельно передвигаться и разговаривать. Вытащив его на улицу и убедившись, что его жизни ничего не угрожает, они взяли у него ключи, вернулись в горящее строение и выкатили из гаража автомобиль "Нива".

"Таким образом, проявив мужество и находчивость, путейцы спасли человека из пожара и приняли все возможные и необходимые меры для спасения имущества, оповещения специальных служб и оперативной ликвидации очага возгорания. Представления о награждении работников мурманской дистанции пути за героические действия при пожаре уже направлены в соответствующие инстанции", — добавили в ведомстве.