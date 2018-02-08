Источник сообщил о ножевых ранениях на теле замглавы Минздрава Татарстана

КАЗАНЬ, 8 фев — РИА Новости. Восемь ножевых ранений было на теле замминистра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой, тело которой нашли в ее доме в посёлке Столбище, где она находилась под домашним арестом по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Следственное управление СК РФ по Татарстану 1 февраля возбудило уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников министерства здравоохранения республики, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий, в министерстве прошли обыски. В рамках расследования дела в тот же день была допрошена заместитель министра здравоохранения Татарстана Шишмарева. После допроса следствие задержало ее в качестве подозреваемой. Советский районный суд Казани 3 февраля отправил ее под домашний арест.

В среду вечером источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Шишмарева была найдена мертвой в своём доме. Минздрав Татарстана в четверг распространил некролог, в котором подтвердил смерть Шишмаревой, министр Адель Вафин выразил соболезнования родным и близким своего заместителя, охарактеризовав ее как высококлассного специалиста и блестящего организатора. В следственном управлении СК РФ по Татарстану и МВД республики от комментариев отказываются.

"На теле – в области шеи — обнаружено восемь ножевых ранений", — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в настоящее время следователи проводят доследственную проверку по данному факту.

Согласно данным следствия, Шишмарева активно лоббировала интересы образовательного центра АНО "Институт повышения квалификации "Прогресс", которым фактически руководила ее подруга – завкафедрой управления человеческими ресурсами Института управления, экономики и финансов КФУ, занимающаяся также индивидуальной предпринимательской деятельностью, Елена Фахрутдинова. Именно Шишмарева, как считает следствие, давала указания руководителям лечебных учреждений о направлении сотрудников экономических отделов на курсы повышения квалификации в ИПК "Прогресс" по заказу Минздрава Татарстана. В итоге, как полагает следствие, деньги из бюджета шли на оплату обучения специалистов и впоследствии оседали на счётах ИП Фахрутдиновой: с 2015 по 2017 годы было заключено свыше 300 договоров на общую сумму свыше 8 миллионов рублей, из них более 5 миллионов рублей поступило на счета Фахрутдиновой.

При избрании меры пресечения в суде Шишмарева категорически отрицала свою причастность к совершению преступления, заявила о готовности сотрудничать со следствием и объяснить все свои действия. Она была отпущена из-под стражи в зале суда. Также решением Советского райсуда Казани мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана и в отношении Фахрутдиновой.