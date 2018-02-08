Бастрыкин приехал в Дагестан, сообщил источник

МАХАЧКАЛА, 8 фев — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл с рабочим визитом в Махачкалу, где обсудит ситуацию вокруг арестов высокопоставленных чиновников, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"Бастрыкин прибыл в Махачкалу. На повестке дня стоят последние события, связанные с арестом высокопоставленных чиновников," — сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках визита Бастрыкин встретится с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым, который, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, и инициировал масштабные проверки законности в регионе.

В северокавказской республике, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства – уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.

Борьба с коррупцией во власти Дагестана, по мнению экспертов, начата с подачи нового врио главы республики Владимира Васильева. Он стал исключением среди новых губернаторов, большинство которых включились в работу без конфликтов с местными командами и радикальных сломов.