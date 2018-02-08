Защита обжаловала приговор Белых

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которому Пресненский суд Москвы назначил восемь лет колонии строгого режима, обжаловала приговор.

"Сегодня мы подали краткую жалобу на приговор Никите Юрьевичу", — сказал в четверг его адвокат Андрей Грохотов на пресс-конференции.

По его словам, защита будет настаивать на полном оправдании бывшего губернатора. Защита полагает, что "суд не учел состояние здоровья Белых, положительные характеристики, к тому же вопрос вызывает сама квалификация".

В прошлый четверг, 1 февраля, Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества.

Белых вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011-2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро.

По первому эпизоду суд его оправдал, по второму – признал виновным. Кроме восьмилетнего срока в колонии, суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.

Как сообщала РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, приговор шокировал Белых, хотя он и ожидал, что будет признан виновным.