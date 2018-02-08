Защита обжаловала приговор Белых

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которому Пресненский суд Москвы назначил восемь лет колонии строгого режима, обжаловала приговор.
"Сегодня мы подали краткую жалобу на приговор Никите Юрьевичу", — сказал в четверг его адвокат Андрей Грохотов на пресс-конференции.
По его словам, защита будет настаивать на полном оправдании бывшего губернатора. Защита полагает, что "суд не учел состояние здоровья Белых, положительные характеристики, к тому же вопрос вызывает сама квалификация".
В прошлый четверг, 1 февраля, Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества.
По первому эпизоду суд его оправдал, по второму – признал виновным. Кроме восьмилетнего срока в колонии, суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.
Как сообщала РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, приговор шокировал Белых, хотя он и ожидал, что будет признан виновным.