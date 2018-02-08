В Москве арестовали украинского бизнесмена, входившего в список Forbes

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу генерального директора корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обстоятельства преступления пока не раскрываются, известно лишь, что в СИЗО коммерсанта заключили до 5 апреля. Защита уже обжаловала это решение.
Как писала газета "Коммерсант", уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить.
По данным "Ъ", Мкртчан также владел рядом предприятий на Кубани и несколькими футбольными клубами, в том числе краснодарским ФК "Кубань". Однако два года назад он передал акции увязшей в долгах команды властям края.
В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, в 2012 году он был 13-м по богатству жителем Украины.