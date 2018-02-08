В Петербурге двух человек подозревают в убийстве 11-летнего мальчика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Гражданин Киргизии и мать 11-летнего ребенка, найденного мертвым с признаками насильственной смерти на пустыре за станицей метро "Купчино" в Петербурге, арестованы по делу об его убийстве, сообщила пресс-служба городского следственного управления СК РФ.

Ранее в правоохранительные органы обратился уроженец Узбекистана с заявлением о пропаже его 11-летнего сына, который ушел 26 января 2018 года из квартиры. На пустыре, расположенном вблизи дома 101 корпус 5 по Витебскому проспекту, было обнаружено его тело с признаками насильственной смерти. Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".

"Результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны: гражданин Киргизии, 22-летний Дастонбек Жалилов, а также 39-летняя мать ребенка, в отношении которых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.