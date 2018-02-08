Дюльгерова из "списка Титова" разыскивают по делу о крупном мошенничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 фев — РИА Новости. Предприниматель Константин Дюльгеров из Нижневартовска (ХМАО), попавший в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, находится в международном розыске по делу о крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в прокуратуре Югры.

Ранее Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину, в их число вошел бывший житель Нижневартовска Константин Дюльгеров.

"Константин Дюльгеров – уроженец Украины. Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "мошенничество в особо крупном размере", по факту хищения доли общества "Торговая компания "Самотлор". Находится в международном розыске", — рассказал собеседник агентства.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, Дюльгеров в настоящее время может находиться в Одесской области, откуда родом бизнесмен. Кроме того, на протяжении последних двух лет местные СМИ регулярно рассказывают о его предпринимательской и благотворительной деятельности на территории региона.

Как сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "список Титова" поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.