ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 фев — РИА Новости. Приговоренного к пожизненному заключению за жестокое убийство Анвара Масалимова освободили из колонии "Полярная сова" еще в 2016 году, сообщили РИА Новости в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"Это (освобождение. – Прим. ред.) было еще в 2016 году. Решение суда мы обязаны исполнять", — заявил собеседник агентства. По его словам, речь идет не об условно-досрочном освобождении, а о переквалификации приговора.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, это единичный случай освобождения приговоренного к пожизненному сроку в колонии "Полярная сова".