На Ямале пожизненно осужденного заключенного освободили еще в 2016 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 фев — РИА Новости. Приговоренного к пожизненному заключению за жестокое убийство Анвара Масалимова освободили из колонии "Полярная сова" еще в 2016 году, сообщили РИА Новости в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ранее " Московский комсомолец " рассказал о 63-летнем Анваре Масалимове, которого в начале 1990-х приговорили к расстрелу за жестокое убийство. В 1998 году ему заменили смертную казнь на пожизненный срок. По данным газеты, он отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима "Полярная сова" в ямальском поселке городского типа Харп, откуда по решению суда Вологодской области его освободили. Издание подчеркивает, что Масалимов, освободившись по УДО, "разгуливает среди нас" по Москве.

"Это (освобождение. – Прим. ред.) было еще в 2016 году. Решение суда мы обязаны исполнять", — заявил собеседник агентства. По его словам, речь идет не об условно-досрочном освобождении, а о переквалификации приговора.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, это единичный случай освобождения приговоренного к пожизненному сроку в колонии "Полярная сова".