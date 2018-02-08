Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева в Хабаровске отрицает свою вину

Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске (34)

ХАБАРОВСК, 8 фев- РИА Новости. Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, на первом заседании суда заявил, что дрался, но не совершал убийство, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Лысенко.

Хабаровский краевой суд в четверг приступил к рассмотрению по существу дела об убийстве Андрея Драчева.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Аллахверанов, который обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений, сдался следствию спустя месяц после происшествия.

"На первом заседании суда мой подзащитный Анар Аллахверанов заявил, что не совершал убийство. Это была обычная драка на почве неприязни", — сообщил Лысенко в перерыве заседания.

Он уточнил, что на первой части слушаний по делу допрошен один свидетель.

В свою очередь адвокат семьи Драчевых Евгений Шевцов сообщил, что в суде приступили к рассмотрению обстоятельств дела. Сторона обвинения пригласила в суд своих свидетелей. Заседание продлится до вечера.