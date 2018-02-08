ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 фев – РИА Новости. Теплоход "Игорь Фархутдинов" застрял в плотных льдах в южной части Охотского моря, на борту находятся 127 пассажиров, сообщает в четверг пресс-служба правительства Сахалинской области.

"У берегов Японии путь пассажирскому судну преградили мощные ледовые поля. Их плотность, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений — 10 баллов. По поручению губернатора (Сахалинской области) Олега Кожемяко развитие ситуации в постоянном режиме контролирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства", — говорится в сообщении.

"Игорь Фархутдинов" направился из Малокурильского (Шикотан) в сахалинский порт Корсаков несколько дней назад. На его борту, помимо пассажиров, находится 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу судно встретило плотные льды толщиной до полутора метров.

"Сейчас теплоход пробивается через них, пытаясь выйти на чистую воду, до нее, как показывают спутниковые карты, осталось немного. Угрозы живучести судна нет. Все маневры безопасны: "Игорь Фархутдинов" обладает ледовым классом, капитан опытный. Рассчитываем, что уже сегодня после обеда с приливом и сменой направления ветра ледовая обстановка улучшится: поля придут в движение, лед станет менее плотным и судну удастся вырваться из ловушки, чтобы уже к утру 9 февраля прибыть в Корсаков", — приводит пресс-служба слова генерального директора морской компании "Сахалин – Курилы" Сергея Кондрашина.

Он добавил, что поддерживает контакт с экипажем судна. Пассажиры обеспечены всем необходимым, принято решение кормить их бесплатно. На борту достаточно запасов пищи и воды. А топлива хватит как минимум на неделю.

Подобные инциденты, по словам Кондрашина, происходили и в предыдущие годы. Благодаря грамотным действиям экипажа трудности всегда удавалось преодолеть.

По информации министра транспорта Сахалинской области Сергея Садовникова, в случае осложнения ледовой обстановки в районе, где находится "Игорь Фархутдинов", руководству компании предложено задействовать для освобождения теплохода ледокол из Владивостока.

"В региональном минтрансе отмечают, если ледовая обстановка в южной части Охотского моря в ближайшие дни не улучшится, то следующий рейс "Игорь Фархутдинов" будет совершать в обход ледовых полей — через Сангарский пролив. Окончательное решение в этом случае примет капитан. Как ожидается, на Курилы теплоход отправится в начале следующей недели", — сообщили в пресс-службе правительства.