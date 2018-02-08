На Кубани проведут проверку из-за фото тушащего сигарету об икону подростка

СОЧИ, 8 фев – РИА Новости. На основе появившейся в соцсетях фотографии, на которой изображено, как молодой человек тушит сигарету об икону, проведут проверку, заявили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Во вторник в Telegram-канале появилось фото молодого человека, который тушит сигарету об икону. Судя по комментариям к кадрам, инцидент произошел в Горячем Ключе, у храма Архангела Михаила.

"По выявленным в социальных сетях материалам назначена проверка", — сообщили в региональном управлении МВД.