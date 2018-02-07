На северо-западе Москвы столкнулись автобус и маршрутка

ДТП с участием автобуса и маршрутки На северо-западе Москвы. 7 февраля 2018

ДТП с участием автобуса и маршрутки На северо-западе Москвы. 7 февраля 2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Автобус столкнулся в среду вечером с маршрутным микроавтобусом на остановке общественного транспорта на северо-западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Столкновение рейсового автобуса маршрута №400 с микроавтобусом Iveco маршрута №492 произошло на бульваре Яна Райниса в Южном Тушино.

Микроавтобус Iveco, по предварительным данным, ударил рейсовый автобус в заднюю часть. У маршрутки серьезно повреждена носовая часть, моторный отсек в настоящее время дымит. На место ДТП уже прибыл наряд ГИБДД. Движение автобусов и троллейбусов 70-го маршрута существенно затруднено из-за аварии.