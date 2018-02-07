Суд оставил под арестом замдиректора ФСИН Коршунова

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 4 мая срок ареста бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
СК РФ считает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Ущерб превысил 160 миллионов рублей.
Позднее были возбуждены еще два уголовных дела о хищении 90 миллионов рублей из бюджета по госконтракту на закупку обуви для ФСИН.